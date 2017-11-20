На Донбасі травмований один український військовий – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 19 листопада зазнав бойової травми один український військовий, інформує штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 26 обстрілів позицій Збройних сил України, українські військові 16 разів відповіли зі зброї, яка не заборонена мінськими домовленостями.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не наводили даних про бойові дії 19 листопада.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.