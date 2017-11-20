У Німеччині безрезультатно завершилися переговори про створення коаліції

Переговори про створення урядової коаліції в Німеччині перервані вночі 20 листопада. Це сталося після того, як їх залишила Вільна демократична партія, очолювана Крістіаном Лінднером.

У заяві партії в мережі Twitter зазначається, що вільні демократи відмовилися від продовження консультацій через брак довіри і нездатність опонентів знайти загальну ідею для модернізації країни. «Краще не керувати, ніж робити це неправильно», – заявив Лінднер.

Переговори про створення урядової коаліції між консервативним блоком християнсько-демократичних партій канцлера Анґели Меркель, Вільною демократичною партією та «Зеленими» тривали близько місяця.

У вересні, відразу після парламентських виборів про перехід в опозицію заявила Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН).

Канцлер ФРН Анґела Меркель висловила жаль у зв’язку з виходом Вільної демократичної партії з переговорів. Вона заявіла, що 20 листопада вдень повідомить про стан справ президенту Франку-Вальтеру Штайнмаєру.

Один із імовірних виходів з кризи – призначення в Німеччині нових виборів.