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20 Листопад 2017, Київ 12:22
Новини | Політика

Порошенко пропонує Раді невідкладно ухвалити закон «Про дипломатичну службу»

Будівля Міністерства закордонних справ України, Київ

Президент України Петро Порошенко вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний для позачергового розгляду законопроект «Про дипломатичну службу».

«Прийняття закону не менш важливе, ніж побудова оборонної стратегії і затвердження Стратегічного оборонного бюлетеню та реформування армії. Це теж наша армія, але вже на іншому фронті – фронті зовнішньої політики, який дозволяє тримати і мобілізацію союзу коаліції на підтримку України, і продовження санкцій, і рух реформування нашої країни в Європу», – написав глава держави 20 листопада у Facebook.

Він вважає, що цей документ підвищить престижність дипломатичної служби та реформує її до сучасних європейських і світових стандартів.

Як вказує МЗС України в концепції проекту Закону України «Про дипломатичну службу», «реформа необхідна для переходу від пострадянської системи дипслужби до дипслужби європейського зразка», а в процесі реформування «за основу взято кращий досвід держав ЄС і США».

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