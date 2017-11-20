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20 Листопад 2017, Київ 15:20
Новини | Події

У ЄС планують до 2020 року запровадити нову систему реєстрації в’їзду-виїзду громадян третіх країн

Рада Європейського союзу схвалила рішення щодо запровадження до 2020 року нової системи реєстрації в’їзду-виїзду громадян третіх країн, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони за візами.

Як повідомляє прес-служба Ради ЄС, запровадження нової системи спрямоване на зміцнення боротьби з тероризмом.

Зокрема, система в’їзду-виїзду допоможе зменшити затримки перевірки та покращити якість перевірок на кордонах шляхом автоматичного розрахунку дозволеного перебування для кожного пасажира, забезпечити систематичну та надійну ідентифікацію перевищення часу перебування в ЄС, посилити внутрішню безпеку і боротьбу з тероризмом шляхом надання правоохоронним органам доступу до записів історії подорожей.

Документ ще мають підписати у Раді ЄС та Європарламенті, рішення мають оприлюднити в Офіційному журналі ЄС, після чого через 20 днів він набере чинності.

Система має бути створена і запроваджена до 2020 року.

Шенгенська угода, до якої входять більшість держав Західної Європи, передбачає повну свободу пересування без контролю на державних кордонах усередині зони.

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