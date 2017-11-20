Відома журналістка Енн Еплбаум презентувала в Києві книгу про Голодомор

Відома журналістка, письменниця, історик, лауреат Пулітцерівської премії Енн Еплбаум презентувала в Києві свою книгу про Голодомор в Україні «Червоний голод. Війна Сталіна з Україною».

Книга вийшла у жовтні і поки що лише англійською мовою.

За словами автора, спочатку була настроєна оптимістично, думала, що книгу напише швидко, адже вона про одну країну і лише про період у два роки.

Але для того, аби повно висвітлити події, довелося починати розповідь з 1917 року – з часів національної Української революції, яка відбувалася одночасно з більшовицькою революцією в Росії – книга не лише про голодомор, зазначає Енн Еплбаум.

«Книга пояснює радянську політику щодо України. Стає зрозумілим підґрунтя Голодомору і також те, що для Сталіна Україна була екзистенційною проблемою. Це не було те саме, як щодо інших республік, як Таджикистан чи Вірменія, це була особлива проблема для Сталіна. Він розумів, що несприйняття комунізму може вплинути на Москву, що практично сталося у 1918. Він боявся. Що я і хотіла передати в назві, що книга – більше, ніж про 1932 рік», – розповіла авторка.

За її словами, планують зробити переклад книги на українську мову, можливо, буде і російський варіант.

Книга Енн Еплбаум, що вийшла англійською мовою у Британії та США, стала приводом для додаткової уваги до історії України, зокрема, злочинів сталінського режиму.

Енн Еплбаум наполягає, що Голодомор – це акт геноциду.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.