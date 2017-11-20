Верховний лідер Ірану закликав подвоїти зусилля з надання допомоги потерпілим від землетрусу

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав посадовців на потерпілих від потужного землетрусу територіях подвоїти зусилля з надання допомоги населенню. Про це він заявив 20 листопада під час відвідин провінції Керманшах, яка постраждала від землетрусу магнітудою 7,3.

Нині і досі після землетрусу 12 листопада, в результаті якого щонайменше 530 людей загинули, тисячі були поранені і залишилися просто нема, багато людей так і не мають найнеобхідніших засобів, продуктів харчування, обігрівачів та наметів.

«Я вважаю, що посадовці мають подвоїти свої зусилля», – сказав Хаменеї у виступі в одному з міст провінції Сарполь-е-Захабі. Хаменеї, втім, високо оцінив проведені рятувальниками операції.

Хаменеї вирішив провести особисту інспекцію постраждалих від землетрусу територій після того, як кілька іранських законодавців розкритикували владу через недостатній розподіл фінансової допомоги постраждалим від землетрусу районам, повідомлення про купи сміття, які можуть призвести до поширення інфекційних хвороб тощо.

Офіційне інформаційне агентство IRNA з посиланням на дані уряду повідомило, що постраждалих в провінції Керманшах видають по 6200 доларів у вигляді кредиту і 1250 доларів як грантову допомогу.