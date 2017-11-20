Штаб: на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим тиші, втрат серед військових немає

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі проросійські бойовики 11 разів порушили режим тиші, втрат серед українських військових немає.

Як повідомляє прес-центр штабу, бойовики під час обстрілів позицій українських військових застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння.

За даними штабу, поблизу Водяного, Павлополя і Чермалика сепаратисти неодноразово обстрілювали оборонні укріплення українських військових зі 120 і 82-міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На луганському напрямку, як повідомляють у прес-центрі, під гранатометний обстріл потрапили опорні пункти сил АТО біля Новгородського.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що за добу внаслідок обстрілів з боку ЗСУ пошкоджені чотири будинки в Докучаєвську, селище Ленінське і селище Зайцеве, а луганські сепаратисти заявили, що минулої доби українська сторона 13 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.