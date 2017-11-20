Російське посольство у Сирії потрапило під мінометний обстріл – МЗС Росії

У Міністерстві закордонних справ Росії 20 листопада повідомили, що посольство Росії в Дамаску потрапило під мінометний обстріл.

«Близько 10:35 за місцевим часом в результаті мінометного обстрілу Дамаска, який вівся з позицій «терористів», один снаряд потрапив у зовнішнє огородження посольства Росії в Сирії, що прилягає до його житлового комплексу. В результаті розриву 122-міліметрової міни, пошкоджень зазнала стіна будівлі, лінії електропередач і система водопостачання», – йдеться в повідомленні.

За даними російського посольства, постраждалих серед співробітників дипломатичної установи немає.

«Сподіваємося, що у наших настільки активних на сирійському напрямку західних колег з Ради безпеки ООН вистачить духу, щоб не відмовчуватися, а дати відповідну публічну оцінку інциденту, коли під загрозою опинилися життя російських дипломатів», – заявили в МЗС Росії.

У Раді безпеки ООН, до реакції якої апелює російська сторона, наразі ситуацію не коментували. Відповідальності за обстріл, який, за даними російської сторони, мав місце, теж ніхто на себе не взяв.

Росія почала військову кампанію в Сирії в 2015 році. Російська авіація підтримує армію режиму президента Башара Асада і завдає ударів по збройній опозиції. США і низка західних країн звинувачують Асада у воєнних злочинах і закликають Москву відмовитися від його підтримки.