СММ ОБСЄ: Гуґ обговорив з Плотницьким питання перешкоджання діяльності спостерігачів на Луганщині

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ обговорив із ватажком угруповання «ЛНР» Олександром Плотницьким питання перешкоджання діяльності спостерігачів місії в окремих районах Луганської області.

Як повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ в Facebook, сторони обговорили низку питань щодо перешкоджання виконанню місією свого мандату, а також спостереження СММ щодо дотримання сторонами Мінських угод.

Гуґ наголосив, що СММ «вітає цей і будь-який інший діалог з усіма, хто бажає узяти у ньому участь на добросовісній основі».

Перший заступник голови місії також наголосив, що у жодному разі не можна залякувати або наражати на небезпеку неозброєних цивільних спостерігачів.

Він зауважив, що задля об’єктивного та неупередженого моніторингу ситуації необхідно забезпечити вільне пересування місії.

У свою чергу, луганські сепаратисти заявляють, що Ігор Плотницький під час зустрічі вказав Александру Гуґу на спроби представників міжнародної організації виставити представників угруповань «ДНР» і «ЛНР» порушниками Мінських угод.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.