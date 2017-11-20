США внесуть Північну Корею у список держав-спонсорів тероризму з новими санкціями – Трамп

Президент Дональд Трамп заявив 20 листопада, що Сполучені Штати визнають Північну Корею «спонсором тероризму» в умовах загострення ядерної напруженості на Корейському півострові.
За його словами, внесення Північної Кореї в список держав-спонсорів тероризму передбачатиме накладення додаткових санкцій, про які казначейство США офіційно оголосить у вівторок, 21 листопада, додав Дональд Трамп.
«Крім загрози миру ядерним спустошенням, Північна Корея неодноразово підтримувала акти міжнародного тероризму, включаючи вбивства на чужих територіях», – сказав Трамп під час зустрічі з членами адміністрації.
За словами президента США, до моменту запровадження нових санкцій протягом найближчих двох тижнів, це буде «найвищий рівень» санкцій, накладених на Північну Корею.
Такі дії Вашингтона повертають Північну Корею в список держав-спонсорів тероризму вперше з 2008 року, коли Пхеньян прибрали з переліку з метою підтримати угоду щодо ядерного стримування.
Офіційний Пхеньян поки не коментував ці заяви президента США.
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