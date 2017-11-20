ВАСУ спростовує заяву адвоката Саакашвілі про втручання у систему розподілу судових справ

Вищий адміністративний суд України спростовує заяву адвоката голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі про начебто втручання у систему розподілу судових справ для розгляду позову Саакашвілі до президента України.

Як повідомляє прес-служба ВАСУ, жодного втручання не було і не може бути.

У прес-службі наголошують, що звинувачення у втручанні керівництва апарату Вищого адміністративного суду і його працівників у роботу автоматизованої системи розподілу судових справ є безпідставним.

«Закликаємо сторін у справах та їхніх представників не вводити в оману громадськість та не створювати штучного ажіотажу навколо розгляду судових справ, пов’язаних із політикою», – наголошують в суді.

Раніше адвокат Руслан Чорнолуцький заявив, що виявлені ознаки втручання в систему розподілу суддів і необґрунтованого вилучення кількох суддів зі списку, з якого формувалася колегія ВАСУ для розгляду позову Саакашвілі. За словами адвоката, у результаті таких дій до кандидатів на включення до колегії не були судді, які нібито були вказані як такі, що перебувають у відпустці або на лікарняному, але насправді в цей час працювали і здійснювали правосуддя в інших справах.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. Саакашвілі хоче оскаржити це рішення.