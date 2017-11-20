Прокуратура АРК ініціює міжнародний суд щодо Криму за прикладом Нюрнберзького процесу – Мамедов

Прокуратура Криму при Генпрокуратурі України має намір ініціювати міжнародний судовий процес через незаконну російську анексію півострова за прикладом Нюрнберзького процесу, заявив прокурор АРК Гюндуз Мамедов.
«До відповідальності повинні бути притягнуті не тільки виконавці, а й ті, хто віддавав злочинні накази», – цитує заяву прокурора прес-служба прокуратури.
За словами Мамедова, на початку 2017 року він доручив працівниками прокуратури «сформувати доказову базу для розгляду фактів, пов’язаних із військовими злочинами, а саме злочинами проти людяності, геноциду, що здійснюються окупантами на території півострова Крим у Міжнародному кримінальному суді».
«Спільно з неурядовими правозахисними громадськими організаціями підготовлено перше інформаційне повідомлення, яке незабаром буде направлене до Міжнародного кримінального суду. Ще одне перебуває на завершальній стадії», – йдеться в повідомленні прес-служби.
«Можу відверто запевнити, що ми впевнено крокуємо до початку розслідування в Гаазі злочинів, скоєних у Криму, і сподіваюся на міжнародний судовий процес, схожий на Нюрнберзький», – сказав Гюндуз Мамедов.
У Прокуратурі АРК нагадали, що з початку судового процесу в Міжнародному військовому трибуналі в Нюрнберзі 20 листопада 1945 року минуло 72 роки, і він «був першим судовим розглядом, в перебігу якого була проведена чітка межа між законом і правом».
22 липня 2017 року голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що Україна передала до Міжнародного суду ООН в Гаазі докази агресії Росії на Донбасі й у Криму.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».
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