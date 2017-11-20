Прокуратура АРК ініціює міжнародний суд щодо Криму за прикладом Нюрнберзького процесу – Мамедов

Прокуратура Криму при Генпрокуратурі України ​має намір ініціювати міжнародний судовий процес через незаконну російську анексію півострова за прикладом Нюрнберзького процесу, заявив прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

«До відповідальності повинні бути притягнуті не тільки виконавці, а й ті, хто віддавав злочинні накази», – цитує заяву прокурора прес-служба прокуратури.

За словами Мамедова, на початку 2017 року він доручив працівниками прокуратури «сформувати доказову базу для розгляду фактів, пов’​язаних із військовими злочинами, а саме злочинами проти людяності, геноциду, що здійснюються окупантами на території півострова Крим у Міжнародному кримінальному суді».

«Спільно з неурядовими правозахисними громадськими організаціями підготовлено перше інформаційне повідомлення, яке незабаром буде направлене до Міжнародного кримінального суду. Ще одне перебуває на завершальній стадії», – йдеться в повідомленні прес-служби.

«Можу відверто запевнити, що ми впевнено крокуємо до початку розслідування в Гаазі злочинів, скоєних у Криму, і сподіваюся на міжнародний судовий процес, схожий на Нюрнберзький», – сказав Гюндуз Мамедов.

У Прокуратурі АРК нагадали, що з початку судового процесу в Міжнародному військовому трибуналі в Нюрнберзі 20 листопада 1945 року минуло 72 роки, і він «був першим судовим розглядом, в перебігу якого була проведена чітка межа між законом і правом».

22 липня 2017 року голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що Україна передала до Міжнародного суду ООН в Гаазі докази агресії Росії на Донбасі й у Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».