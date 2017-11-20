Німеччина: Меркель заявила про готовність до нових виборів після провалу переговорів про коаліцію

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 20 листопада заявила, що готова йти з консервативними християнськими демократами («Християнсько-демократичний союз») на нові вибори після того, як переговори про створення коаліції під її керівництвом провалилися.

Меркель заявила по громадському телебаченню, що вважає за краще провести дострокові вибори, аніж формувати уряд меншості за підсумками виборів у вересні, коли її політичний блок отримав найгірший результат з 1949 року.

Вона також заявила, що не збирається відмовлятися від посади канцлера тільки через рішення Вільної демократичної партії вийти з переговорів про новий уряд.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав політичних лідерів до обговорення, «як зробити можливим створення уряду».

Переговори про створення урядової коаліції між консервативним блоком християнсько-демократичних партій канцлера Анґели Меркель, Вільною демократичною партією та «Зеленими» тривали близько місяця.

У вересні, відразу після парламентських виборів, про перехід в опозицію заявила Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Сьогодні лідер СДПН Мартін Шульц знову виключив можливість участі його партії в коаліційному уряді і зажадав від імені партії проведення нових парламентських виборів.