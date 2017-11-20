Амстердам і Париж перемогли у конкурсі на базування у себе великих агенств ЄС після Brexit

Столиця Нідерландів Амстердам і французька столиця Париж перемогли у конкурсі із розміщення на своїх територіях двох великих агенств, які перестануть базуватися в Лондоні після виходу Великобританії з Євросоюзу.

Так, до Амстердаму переміститься Європейське агентство з лікарських засобів, а Париж стане новим домом для Європейського банківського управління. Таке рішення ухвалили міністри ЄС 20 листопада в Брюсселі після трьох напружених раундів таємного голосування, де Амстердам змагався з італійським Міланом, а Париж з ірландським Дубліном.

Дві наглядові організації, в яких працює близько 1000 співробітників, мають покинути Лондон в березні 2019 року, коли Британія вийде з ЄС.

Експерти вже назвали вихід агенств економічним і політичним ударом для Великобританії.