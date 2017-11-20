У поліції повідомили про посилене патрулювання в Києві у четверту річницю Революції гідності

21 листопада, у четверту річницю Революції гідності, коли в Україні відзначатимуть День гідності і свободи, поліція посилить патрулювання Києва, повідомив керівник столичної поліції Андрій Крищенко на сторінці у Facebook.

«Наймасовіші заходи заплановані у Києві, тож у столицю прибуде чимало людей із інших областей. Тому наше завдання – зробити усе, аби на належному рівні гарантувати порядок і безпеку громадян.

Складна ситуація на сході держави, резонансні злочини у столиці та області, хвиля неправдивих повідомлень про замінування різноманітних об’єктів, насторожлива оперативна інформація і постійна терористична загроза – усе це спонукає нас до посилення заходів безпеки», – сказав Крищенко.

За його словами, на вулиці столиці додатково вийдуть близько 2 тисяч правоохоронців: як поліцейських, так і військовослужбовців.

«У аеропорту, на залізничному вокзалі та у центральній частині міста, будуть чергувати озброєні патрулі, кінологи та вибухотехніки. Прошу всіх із розумінням ставитися до тимчасових незручностей», – сказав керівник поліції Києва.

У 2014 році в Україні запровадили День гідності і свободи, який відзначають 21 листопада. Саме того дня у 2013 році в Україні почався Євромайдан – після того, як режим тодішнього президента Віктора Януковича вирішив зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули – більшість загинули в лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, із 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.