Чотири роки від початку Майдану: очікування і здобутки – ранковий ефір Радіо Свобода

Чому українські десантники своє професійне свято тепер святкують по-новому?

Як Революція гідності змінила країну, а які з вимог Майдану не виконані?

Навіщо «Народний фронт» хоче змінити Конституцію?

​На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: керівник прес-служби ВДВ Валентин Шевченко, боєць 95-ї ОДШБ Олександр Погребиський, «кіборг» В’ячеслав Зайцев; адвокат родин героїв Небесної сотні Віталій Титич, волонтер і доброволець Маруся Звіробій, учасники Революції гідності й АТО Андрій Янченко і Максим Музика; народний депутат від «Народного фронту» Антон Геращенко, політолог Олексій Гарань, політичний експерт Валерій Клочок.