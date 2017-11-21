Асад побував з неоголошеним візитом у Путіна в Сочі

Президент Сирії Башар Асад 20 листопада з неоголошеним заздалегідь робочим візитом побував у російському курортному місті Сочі, до зустрівся з російським колегою Володимир Путіним. Про це зранку 21 листопада повідомила прес-служба Кремля.

Асад зустрівся також з керівництвом Міноборони Росії і командуванням Генштабу російських збройних сил.

На переговорах Путін привітав Асада «з тими результатами, яких досягає Сирія в боротьбі з терористичними формуваннями».

Асад заявив, що здійснювана Росією воєнна операція «дозволила просувати політичне врегулювання в Сирії». Також він вказав на «допомогу Росії в просуванні політичного процесу в різних напрямках».

Лідери Росії та Сирії зустрілися напередодні запланованого на 22 листопада в Сочі тристороннього саміту за участю президентів Росії, Ірану і Туреччини. На зустрічі Володимира Путіна, Хасана Роугані та Реджепа Тайїпа Ердогана ітиметься сирійське врегулювання. На відкритій частині зустрічі Путін також зазначив, що 21 листопада планує телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом з цього питання.