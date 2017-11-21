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21 Листопад 2017, Київ 10:53
Новини | Міжнародні

Міжнародний кримінальний суд просить повноважень для розслідування імовірних воєнних злочинів в Афганістані

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда

Базований у Гаазі Міжнародний кримінальний суд оголосив, що прагне отримати повноваження для розслідування імовірних воєнних злочинів в Афганістані, у тому числі за звинуваченнями, пов’язаними з американськими військовими, ЦРУ, афганськими силами безпеки та бойовиками талібів.

В поширеному 20 листопада запиті головний прокурор суду Фату Бенсуда вперше вказує на американців у зв’язку з імовірними воєнними злочинами. Бенсуда заявила, що розслідування міжнародного трибуналу може провалитися через те, що вона називає «майже загальною безкарністю» в Афганістані.

Держдепартамент США заявив, що розглядає цей запит, але не підтримує залучення суду до справ щодо Афганістану. «Розслідування Міжнародного кримінального суду щодо американських службовців могло б бути цілком необґрунтованим», – вказало зовнішньополітичне відомство США, додавши, що запропоноване розслідування «не слугуватиме інтересам миру або справедливості в Афганістані».

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