В окупованому Бахчисараї російські силовики проводять обшук у кримськотатарського активіста

Російські силовики в окупованому Криму проводять обшук у колишнього депутата міської ради Бахчисарая і члена міського Меджлісу Мустафи Мустафаєва. Про це повідомив кримськотатарський Заїр Смедляєв у Facebook.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.