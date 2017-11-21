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21 Листопад 2017, Київ 10:53
Новини | Події

В окупованому Бахчисараї російські силовики проводять обшук у кримськотатарського активіста

Російські силовики в окупованому Криму проводять обшук у колишнього депутата міської ради Бахчисарая і члена міського Меджлісу Мустафи Мустафаєва. Про це повідомив кримськотатарський Заїр Смедляєв у Facebook.

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.

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