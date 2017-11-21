Євросоюз запровадив санкції проти російського «губернатора Севастополя»

Євросоюз включив російського «губернатора Севастополя» Дмитра Овсяннікова до списку санкцій, фігурантам якої заборонений в'їзд на територію Євросоюзу, а також доступ до банківської системи співтовариства. Про це повідомив 21 листопада офіційний журнал ЄС.

«Овсянніков був обраний «губернатором Севастополя» на виборах 10 вересня 2017 року, організованих Російською Федерацією в незаконно анексованому місті Севастополі… Він працював для подальшої інтеграції незаконно анексованого Кримського півострова до Російської Федерації та відповідає за активну підтримку або здійснення дій чи політики, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України», – ідеться в повідомленні.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це «відновленням історичної справедливості».