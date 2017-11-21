Ліга чемпіонів: «Шахтар» зіграє в Італії з «Наполі»

Донецький футбольний клуб «Шахтар» 21 листопада проведе в Італії поєдинок п’ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів проти «Наполі».

На зустріч із лідером італійської Серії А головний тренер гірників Паулу Фонсека взяв 20 футболістів. Це воротарі Андрій П’ятов, Микита Шевченко та Олег Кудрик; захисники Богдан Бутко, Іван Петряк, Іван Ордець, Ярослав Ракицький, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Марсіо Азеведо; півзахисники Тарас Степаненко, Фред, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Тайсон, Марлос, Бернард, Дентіньо та нападники Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.

Після чотирьох турів групу F, у якій виступає «Шахтар», очолює англійський «Манчестер Сіті» (12 очок), донеччани мають дев’ять балів, «Наполі» – три, голландський «Феєноорд» – жодного.

У четвертому турі «Шахтар» забезпечив собі вихід до наступної стадії євротурнірів. Щоб це була Ліга чемпіонів, команді Паулу Фонсеки достатньо набрати одне очко в двох матчах – або сьогодні в Італії, або 6 грудня, коли до Харкова завітає лідер групи.