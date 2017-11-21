Організатори авіасалону «Фарнборо» заборонили Росії виставляти військову техніку

Організатори британського авіасалону «Фарнборо» заборонили Росії виставляти військову техніку на виставці в 2018 році. Про це повідомляє російська інформагенція «Інтерфакс» із посиланням на заступника директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Анатолія Пунчука.

Пунчук пояснив, що рішення про заборону виніс оргкомітет авіасалону. Організатором російської експозиції мала стати компанія «Рособоронекспорт», але тепер це рішення скасовано.

У 2018 році авіасалон відбудеться з 16 по 22 липня.

«Фарнборо» – один з найбільших світових авіасалонів, який проходить раз на два роки поблизу міста Фарнборо у Великій Британії. Його організацією займається Спільнота британських аерокосмічних компаній. У 2016 році через санкції Росія привезла на виставку тільки цивільну продукцію.