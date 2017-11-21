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21 Листопад 2017, Київ 13:55
Новини | Політика

Порошенко звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Синькевича

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки Володимира Синькевича.

Відповідний указ президента України від 20 листопада оприлюднений на сайті голови держави. Причини звільнення в документі не вказані.

18 жовтня Порошенко звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Ігоря Разінкова.

Служба зовнішньої розвідки України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній і екологічній сферах.

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