Порошенко звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки Синькевича

Президент України Петро Порошенко звільнив з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки Володимира Синькевича.

Відповідний указ президента України від 20 листопада оприлюднений на сайті голови держави. Причини звільнення в документі не вказані.

18 жовтня Порошенко звільнив першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Ігоря Разінкова.

Служба зовнішньої розвідки України є державним органом, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній і екологічній сферах.