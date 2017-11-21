«Східне партнерство-плюс» на саміті у Брюсселі не обговорюватимуть – дипломат

Запропонований Європарламентом розширений формат – «Східне партнерство-плюс» не буде обговорюватися на саміті лідерів ЄС та країн-партнерів 24 листопада, однак деякі ідеї пропозицій євродепутатів все ж знайдуть відображення у спільній декларації саміту. Про це нині у Брюсселі повідомив чільний представник європейських дипломатичних кіл, що побажав залишитися неназваним.

«Ми раді великій увазі Європарламенту до «Східного партнерства». Як і раніше, ця установа є джерелом дуже добрих ідей, як розвивати ці процеси. Так само деякі їхні ідеї будуть відображені у підсумковій заяві», – повідомив дипломат, додаючи, що ЄС налаштований посилено працювати із тими державами-партнерами, які прагнуть і роблять все для того, щоб досягти прогресу в наближенні до Євросоюзу.

Водночас, як заявляє представник європейських дипломатичних кіл, ключовим кроком вперед на саміті «Східного партнерства» у Брюсселі буде «потужний консенсус поміж євроустановами та 28-ма державами-членами щодо підтримки та фінансування великих проектів у країнах-партнерах, зокрема, в чотирьох сферах: економіці, розвитку системи державного управління, кращого сполучення (транспорт, енергетика) та розвитку суспільства».

5-й саміт «Східного партнерства», що відбудеться у п’ятницю, 24 листопада, в Брюсселі.

У зустрічах на високому рівні візьмуть участь понад 20 лідерів держав ЄС (решта країн будуть представлені заступниками чи міністрами закордонних справ) та шести країн-учасниць ініціативи, включно із президентом України Петром Порошенком.

Білорусь замість президента Олександр Лукашенка, якого європейці вперше після зняття санкцій запросили до Брюсселя особисто, представлятиме міністр закордонних справ Володимир Макей.

Як пояснюють представники європейських установ, проведення саміту в Брюсселі – це сигнал відданості всіх країн ЄС ідеї просування ініціативи «Східного партнерства», а не лише держав східної та центральної частини співдружності, які досі організовували подібні саміти в своїх столицях.