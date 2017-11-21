Суд переніс розгляд клопотання САП про проведення заочного розслідування щодо Онищенка

Шевченківський районний суд Києва переніс на невизначений час засідання з розгляду клопотання про проведення заочного розслідування щодо фігурантів так званої «газової справи», зокрема, народного депутата Олександра Онищенка.

Це рішення ухвалили у зв’язку з хворою судді.

Представники державного обвинувачення побоюються, що така затримка може призвести до затягування справи, та наполягають на застосуванні процедури заочного засудження до Онищенка, який після позбавлення депутатської недоторканності перебуває за межами України.

«Так звана газова справа ділиться на кілька частин. Одна частина, де фігурують вісім обвинувачених, – вже в суді. Також дві особи були в розшуку, але зараз вони затримані детективами НАБУ, і слідство щодо них триває. Третя частина справи – стосується самого Онищенка і ще п’яти осіб, які перебувають в розшуку. В межах цього кримінального провадження ми звернулися до суду, щоб отримати дозвіл на спеціальне судове розслідування. В разі отримання такого дозволу – ми плануємо завершити розслідування щодо Онищенка та цих п’яти осіб, передавати справу до суду та йти шляхом так званого заочного засудження», – заявив Радіо Свобода начальник четвертого відділу САП Роман Симків.

Представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури уточнив, що заочне засудження не означатиме, що Олександр Онищенко уникне відповідальності.

За словами Симківа, Україна досягла домовленості щодо видачі Онищенка з Великобританією, Нідерландами та ще з низкою країн, які у САП поки що не називають в інтересах слідства, а ще з низкою країн тривають переговори щодо видачі депутата.

Зі свого боку адвокат Онищенка Олег Іщенко не повідомляє країну перебування свого підзахисного. При цьому він називає звинувачення, висунуті САП, «нікчемними».

За словами адвоката, компанії, пов’язані з Онищенком, не могли завдати збитків «Укргазвидобуванню», оскільки обсяг їхнього видобутку газу – незначний, у порівнянні з видобутком цієї державної компанії.

Олександр Онищенко є фігурантом справи щодо розкрадання коштів під час видобутку й продажу природного газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування». У липні минулого року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, але перед цим він виїхав із України. Онищенко до цього часу перебуває за межами України. Депутат заперечує свою причетність до розкрадання коштів, а порушену справу називає тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

За версією слідства, в період з січня 2013 року по червень 2016 року «члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, в розмірі понад 1,6 мільярда гривень, внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки на понад 740 мільйонів гривень».

Загалом слідство встановило причетність до «газової схеми» 27 людей – наразі 10 людей, у тому числі Олександр Онищенко, перебувають у розшуку, 9 фігурантів справи визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості.