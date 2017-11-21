Щонайменше 50 людей загинули через напад смертника в мечеті у Нігерії

Поліція Нігерії повідомляє про загибель щонайменше 50 людей внаслідок нападу смертника у північно-східному штаті Адамава 21 листопада.

Смертник підірвався всередині мечеті в місті Мубі, коли люди зібралися там на ранкову молитву.

За словами речника поліції, число жертв може зрости, бо дехто з людей був тяжко поранений.

Відповідальності за напад наразі не взяло на себе жодне з угруповань. У минулому схожі напади скоювали бойовики ісламістського угруповання «Боко Харам».

За останні вісім років унаслідок дій бойовиків «Боко Харам» загинули понад 20 тисяч людей, понад 2,3 мільйона жителів Нігерії втекли зі своїх будинків.