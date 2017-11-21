Ірак: щонайменше 20 людей загинули і десятки поранені через вибух на півночі країни

У результаті вибуху в іракському місті Туз-Хурмату, що на північ від Багдада, щонайменше 20 людей загинули і десятки зазнали поранень. За даними служб безпеки, вибух здійснив бойовик-смертник біля велелюдного ринку у місті, населеному курдами, арабами і туркменами.

Повідомляється, що більшість жертв – цивільні. За даними медиків, кількість загиблих може зросте, оскільки багато поранених перебувають у критичному стані.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух.

У середині жовтня в Туз-Хурмату точилися бої, в результаті іракські сили повернули його з-під курдського контролю після референдуму про незалежність у Курдистані.