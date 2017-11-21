HRW: щонайменше 14 екологічних організацій у Росії закрились через закон про «іноземних агентів»

Щонайменше 14 екологічних організацій у Росії самоліквідувалися або повністю припинили свою діяльність через зобов’язання влади до них зареєструвалися як «іноземні агенти», відповідно до російського законодавства. Про це йдеться у заяві від 21 листопада міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW).

У документі правозахисники звинувачують російську владу у використанні закону як засобу, щоб «змусити замовкнути деякі з найбільш ефективних, скрупульозних та ідейних екологічних груп країни».

У Human Rights Watch стверджують, що закон про «іноземних агентів», що діє в Росії вже 5 років, обернувся катастрофою для некомерційних організацій, які займаються питаннями екології.

«Ефект закону був руйнівним для екологічних груп та активістів в сфері довкілля, і ми знаємо, що повний спектр заходів задля на збереження природного середовища в Росії більше не є можливим», – заявив HRW і автор звіту Річард Пірсхауз.

Він заявив, що HRW наполягає на скасуванні закону про «іноземних агентів».

За даними правозахисників, із понад 150 організацій, внесених до реєстру «іноземних агентів» Міністерства юстиції Росії, 29 є екологічними.

Закон про «іноземних агентів» в Росії був ухвалений в 2012 році і зобов’язує реєструватися «іноземними агентами» неурядові організації, які отримують фінансування з-за кордону і займаються «політичною діяльністю». Попри те, що під це визначення не підпадає захист рослинного і тваринного світу, на практиці екологічні організації все одно опиняються в реєстрі російського Мін’юсту.