У парламенті Зімбабве триває засідання щодо імпічменту президента

У парламенті Зімбабве у вівторок триває засідання із запуску процесу імпічменту президента Роберта Мугабе. Правляча партія заявила про намір заручитися підтримкою опозиціонерів, щоб сформувати комісію щодо відставки Мугабе, а потім спільно проголосувати за усунення його з посади.

Як передають західні ЗМІ, під парламентом зібралися численні прихильники відставки Мугабе, вони розстелили портрети президента на дорозі, щоб автомобілі по них проїжджали. Акції проходять під пісні і танці.

Наразі незрозуміло, скільки часу може зайняти процес імпічменту. Правляча партія заявила, що відставка може відбутися вже в середу, але деякі аналітики не виключають, що процес імпічменту може затягнутися на декілька тижнів, а це дасть юристам Мугабе час, щоб захищати його місце у президентському кріслі.

Сам Роберт Мугабе днями відмовився йти у відставку після того, як з’явилося повідомлення, що однопартійці висунули йому вимогу про відставку.