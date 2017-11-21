Зімбабве: у листі до парламенту Мугабе погодився на відставку

У вівторок до парламенту Зімбабве президент Роберт Мугабе надіслав листа, в якому заявив, що йде у відставку негайно і добровільно, аби «плавно передати владу» після 37 років. Листа 93-річого Мугабе зачитали під час засідання із запуску процесу імпічменту президента у вівторок.

«Я, Роберт Габріель Мугабе, відповідно до статті 96 Конституції Зімбабве, офіційно заявляю про свою відставку...з негайною дією», – заявив Мугабе у листі.

У парламенті після озвучення листа депутати почали аплодувати і кричати схвальні вигуки.

Раніше сьогодні законодавці у Зімбабве зібралися на спеціальне засідання, де правляча партія разом з опозиціонерами планувала сформувати комісію, а потім спільно проголосувати за усунення Мугабе з посади, який ще декілька днів тому не хотів поступатися президентським кріслом.

Під парламентом Зімбабве сьогодні зібралися численні прихильники відставки Мугабе, які приходять туди вже кілька днів.

15 листопада військові Зімбабве захопили владу в результаті перевороту, взявши 93-річного Мугабе під домашній арешт і затримавши деяких його союзників.

Країни Заходу неодноразово звинувачували Мугабе в порушеннях прав людини і репресіях проти політичних опонентів.