У Кремлі назвали «цькуванням» критику школяра через виступ у Бундестазі про небажання німців воювати

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про відсутність пропаганди нацизму в словах школяра із Нового Уренгоя Миколи Десятниченка, який днями виступив у Бундестазі з промовою про німців, загиблих в роки Другої світової війни.

«Звинувачувати його в якомусь злому намірі, а тим більше в якійсь пропаганді нацизму тощо, у всіх смертних гріхах, вважаємо неправильним», – сказав Пєсков, назвавши критику на адресу школяра «екзальтованим цькуванням».

Десятикласник Микола Десятниченко 19 листопада на зустрічі в Бундестазі, присвяченій пам’яті жертв воєн і репресій, розповів про відвідини поховання солдатів вермахту під Копейськом. Юнак розказав історію німецького солдата, якого взяли в полон під час Сталінградської битви, а потім помер у таборі військовополонених. Школяр зазначив, що багато із загиблих німців, на його думку, «хотіли жити мирно і не бажали воювати». Він висловив сподівання, що світ більше не побачить війни, а «на Землі запанує здоровий глузд».

Слова Десятниченка про могили «невинно загиблих» німців викликали критику в соціальних мережах у Росії. У Держдумі навіть зажадали перевірити слова школяра з приводу порушення закону про реабілітацію нацизму.

Мати Дмитра Десятниченка повідомила, що юнакові почали погрожувати, його ображають і принижують. Також жінка повідомила, що син готував для виступу в Бундестазі промову на 7-8 хвилин, однак через регламент її скоротили до двох хвилин, що призвело до «неправильного трактування всієї доповіді».

Тим часом уповноважена президента Росії з прав дитини Анна Кузнєцова 21 листопада закликала російських силовиків гарантувати безпеку Десятниченку та його сім’ї.