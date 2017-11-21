Штаб: на Донбасі бойовики 6 разів порушили перемир’я, втрат серед військових немає

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі проросійські бойовики шість разів порушили перемир’я.

Як повідомляє прес-центр штабу, на донецькому напрямку сьогодні бойовики зі 120-міліметрового міномету і гранатометів обстріляли позиції українських військових біля Павлополя.

За даними штабу, на луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів сепаратисти вели вогонь по військових біля Новолуганського та Лозового.

У штабі додають, що на цьому напрямку бойовики також обстріляли опорні пункти ЗСУ поблизу Новолуганського з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що внаслідок обстрілів з боку ЗСУ Докучаєвська поранена місцева жителька, а луганські сепаратисти заявили, що минулої доби українська сторона 6 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.