Трамп провів телефонну розмову з російським президентом Путіним

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 21 листопада, провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляє агентство Associated Pressз посиланням на Білий дім, лідери двох країн обговорили ситуацію на Донбасі, а також у Сирії, Ірані і на Корейському півострові.

Крім того, Путін поінформував Трампа про результати своїх переговорів з президентом Сирії Башаром Асадом.

У Кремлі повідомили, що Трамп і Путін «докладно обговорили актуальну сирійську проблематику». За повідомленням, російський президент наголосив на готовності активно сприяти довгостроковому політичному урегулюванні в цій країні.

10 листопада повідомилося про коротку розмову президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна на саміті країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Дананґу у В’єтнамі.

Відносини США і Росії погіршилися через низку питань, зокрема через агресію Москви проти України і ймовірне російське втручання у президентські вибори в США 2016 року.

Єдина зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбулася 7 липня у Гамбурзі на полях саміту «Групи двадцяти». Тоді сторони обговорили становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерну проблему Північної Кореї та деякі інші питання, повідомили після зустрічі голови дипломатичних відомств обох країн.

Сполучені Штати Америки наклали санкції на Росію у зв’язку з її ймовірним втручанням у президентські вибори 2016 року в США, а також приєдналися до інших країн Заходу в запровадженні обмежень для Москви за її агресію в Україні.