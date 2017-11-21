Суд в окупованому Криму вчергове відмовив адвокатам у всіх клопотаннях у «справі 26 лютого»

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя 21 листопада відмовив адвокату обвинуваченого в «справі 26 лютого» Мустафи Дегерменджі у всіх заявлених клопотаннях. Про це, як передає сайт «Крим.Реалії», заявив адвокат Едем Семедляєв.

«Адвокат просив низку оригіналів документів, оскільки вони перебувають в іншій кримінальній справі – Ахтема Чийгоза. Він просив з’ясувати, де сам Чийгоз, так як вирок набрав чинності. Але до матеріалу кримінальної справи не було долучено указу президента про помилування. Адвокат просив суд зробити запит у ФСВП, де перебуває Чийгоз, оскільки він є організатором», – розповів Семедляєв.

Наступне судове засідання у «справі 26 лютого» заплановане на ранок 22 листопада.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі у масових заворушеннях.​



Суд в окупованому Криму розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова, Мустафи Дегерменджі, Ескендера Кантемирова, Талята Юнусова, Ескендера Емірвалієва, Арсена Юнусова і Ескендера Небієва.

Російська влада 25 жовтня звільнила засуджених у Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова і передала їх Туреччині. Пізніше Умеров і Чийгоз приїхали до Києва.