США ввели нові санкції щодо північнокорейських та китайських компаній

Сполучені Штати 21 листопада запровадили нові санкції щодо декількох північнокорейських судноплавних та китайських торговельних компаній. Це сталося наступного дня після рішення Вашингтона повернути КНДР у список держав-спонсорів тероризму.

Департамент казначейства також вніс у санкційний список північнокорейську корпорацію, яка відправляє робітників за кордоном.

Згідно з повідомленням, йдеться про компанії, які займаються торгівлею з Північною Кореєю на «сотні мільйонів доларів».

Під санкції потрапили, зокрема, чотири китайські компанії і один китайський бізнесмен, що міг мати комерційні контакти з Північною Кореєю.

Президент Дональд Трамп 20 листопада заявив, що США визнають Північну Корею «спонсором тероризму» в умовах загострення ядерної напруженості на Корейському півострові. За його словами, внесення КНДР в список держав-спонсорів тероризму передбачатиме накладення додаткових санкцій.

Після відповідного оголошення провладна північнокорейська газета «Нодон Сінмун» назвала Дональда Трампа «огидним злочинцем».