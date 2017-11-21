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22 Листопад 2017, Київ 00:28
Новини | Події

На Дніпропетровщині перепоховають двох загиблих бійців, ідентифікованих за допомогою ДНК

На Дніпропетровщині перепоховають солдата 40-го окремого мотопіхотного батальйону «Кривбас» Сергія Конопацького, загиблого при виході з «іловайського котла», у так званому «зеленому коридорі» на дорозі біля села Чумаки. Про це у вівторок повідомив екс-куратор батальйону, депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.

Як уточнив Колесник в коментарі Радіо Свобода, 41-річний боєць загинув 29 серпня 2014 року під час бою. У вересні 2014 року його тіло було привезене до Запоріжжя волонтерами-пошуковцями. Він був похований як невідомий солдат на цвинтарі в Запоріжжі.

Ідентифікувати загиблого вдалось за допомогою ДНК-експертизи.

Перепоховання бійця відбудеться на батьківщині, у селі Широка Дача Широківського району 24 листопада.

Окрім того, як поінформував Микола Колесник, 23 листопада у Кам’янському перепоховають 25-річного старшого солдата батальйону «Кривбас» Олега Павлюка, який загинув у бою під Дебальцевим у лютому 2015 року. Його ідентифікували за допомогою ДНК, тіло також було поховане у Запоріжжі.

«Так співпало, що обоє бійців загинули в «котлах» – Дебальцеве й Іловайськ. Два «котли», і обидва пройшли «Кривбас». Обидва вважались безвісти зниклими», – зазначив Микола Колесник.

За його словами, це ще не всі бійці батальйону «Кривбас», які вважаються безвісти зниклими, щодо кількох із них є підтвердження того, що вони перебувають у полоні бойовиків. Рідні зниклих безвісти часто вагаються, перш ніж здати ДНК-тест, зазначив Микола Колесник.

«Часто, коли є безвісти зниклі і перший тест ДНК співпадає, то цим першим тестом не обмежуються. Зазвичай тест роблять двічі, а то і тричі, рідні не хочуть втрачати надію. Скільки ще таких могил і у Дніпрі, і в Запоріжжі… В основному це загиблі в 2014-2015 роках», – сказав Радіо Свобода Микола Колесник.

Загалом з початку бойових дій на Донбасі на Дніпропетровщині за допомогою ДНК-експертизи встановлено понад 300 загиблих учасників АТО. За офіційними даними, зараз на Краснопольському цвинтарі під Дніпром поховано понад 100 невпізнаних бійців. Робота зі встановлення їхніх осіб триває.

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