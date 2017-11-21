Ліга чемпіонів: донецький «Шахтар» програв італійському «Наполі»

У матчі п’ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів на арені «Сан-Паоло» проти італійського «Наполі» донецький футбольний клуб «Шахтар» поступився супернику з рахунком 0:3. Авторами голів у ворота донеччан стали Лоренцо Інсіньє, Пьотр Зелінський та Дріс Мертен.

За підсумками гри «Шахтарю» не вдалося достроково вийти в плей-офф турніру, у команди залишається 9 очок, «Наполі» набирає 6.

Щоб вийти в 1/8 Ліги чемпіонів, донецькій команді треба не програти в останньому матчі «Манчестер Сіті», або сподіватися на те, що «Фейєноорд» відбере очки у «Наполі».