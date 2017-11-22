У Росії журналіста Алі Феруза оштрафували за «незаконну трудову діяльність»

Басманний суд Москви 21 листопада оштрафував на 5 тисяч рублів за звинуваченням у незаконній трудовій діяльності журналіста російського видання «Новая газета» Алі Феруза. На судове засідання його доправили з Центру тримання іноземних громадян, де він перебуває вже кілька місяців.

Суд також постановив видворити журналіста з Росії, але призупинив це рішення на підставі постанови Європейського суду з прав людини.

Справа стосовно Феруза була порушена після перевірки редакції видання «Новая газета» співробітниками відділу МВС Росії з питань міграції.

Громадянин Узбекистану Алі Феруз (справжнє ім’я Худоберді Нурматов) кілька років безуспішно намагався отримати статус біженця в Росії, але отримував відмову від МВС Росії. За словами представника відомства, Феруз не довів наявність загрози для нього в разі повернення до Узбекистану. Однак за даними колег журналіста, родичів і правозахисників, Ферузові в Узбекистані загрожує «смертельна небезпека».

На початку серпня журналіст був затриманий в Москві. Його звинуватили в порушенні міграційного законодавства. На початку серпня російський суд призупинив виконання рішення про депортацію Феруза до розгляду скарги журналіста в Європейському суді з прав людини. До ухвалення рішення Феруз повинен перебувати в центрі тимчасового утримання іноземців.