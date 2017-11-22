Американські конгресмени закликали звільнити Сущенка та інших журналістів

Співголови групи на підтримку України в Конгресі США виступили 21 листопада із заявою, в якій вимагають звільнення українця Романа Сущенка та припинення переслідування інших його колег російською владою.

«Ми, як і раніше, стурбовані переслідуваннями та затриманнями російською владою журналістів, які не чинили злочинів, крім прагнення до правди. Свобода преси є фундаментальним принципом демократії, прозорості та верховенства права. Неправомірне поводження з журналістами, такими, як Роман Сущенко, є частиною більшої тенденції політично мотивованих переслідувань та порушення основних прав людини з боку російської влади. Ми приєднуємося до міжнародного співтовариства, закликаючи до їхнього швидкого звільнення», – йдеться в заяві, яку підписали демократи Марсі Каптур, Сандер Левін та республіканці Енді Гарріс та Браян Фіцпатрік.

Вони нагадують, що, за даними Комітету захисту журналістів, дев’ять журналістів за останні 10 років були вбиті в Росії.

30 вересня 2016 року власний кореспондент інформагенції «Укрінформ» у Франції Роман Сущенко був заарештований оперативниками ФСБ під час приватної поїздки до Москви. Його звинуватили в шпигунстві. Сущенко утримується в московській в’язниці «Лефортово».