Міжнародний союз біатлоністів виключив російський етап з календаря Кубка світу

Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) відмовився включити російський етап у попередній календар Кубка світу сезону-2018/2019 років у зв’язку з опублікованою раніше доповіддю незалежного експерта Всесвітньої антидопінгової агенції Річарда Макларена. Про це повідомляє сайт IBU.

За новим оприлюдненим розкладом, етапи Кубка світу відбудуться в Словенії, Австрії, Чехії, Німеччині, Італії, Канаді, США, Швеції та Норвегії. Перший етап словенська Поклюка прийме 3–9 грудня 2018 року.

На наступному засіданні, яке відбудеться 9–10 грудня 2017 року в Австрії, виконком обговорить, чи слід вдатися до будь-яких заходів на підставі роботи комісії Міжнародного олімпійського комітету щодо Олімпійського комітету Росії.

У лютому 2017 року IBU запропонував Росії відмовитися від проведення чемпіонату світу з біатлону у 2021 році в місті Тюмень. МОК рекомендував відмовитися від проведення в Росії великих змагань до закінчення розслідування інформації з доповіді. Добровільної відмови Росії IBU не дочекався і самостійно позбавив Тюмень права проводити чемпіонат.

Нинішній біатлонний сезон стартує 26 листопада в шведському містечку Остерсунд.