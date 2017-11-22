На сході України через негоду знеструмлені 18 населених пунктів – ДСНС

У ніч з 21 на 22 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 18 населених пунктів у 2 областях сходу України. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у Луганській області 12 таких населених пункті, у Донецькій – шість.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, вказано в повідомленні.