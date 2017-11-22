У Тбілісі силовики проводять операцію проти підозрюваних у тероризмі

У столиці Грузії Тбілісі триває спецоперація із затримання підозрюваних у тероризмі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За попередніми даними, один співробітник контртерористичного департаменту МВС Грузії був поранений під час спецоперації в житловому районі на околицях міста. Його доправили у лікарню.

Операція почалася рано-вранці 22 листопада. За повідомленням МВС Грузії, частини спеціального призначення блокували житловий корпус, де в одній із квартир проживають «підозрювані в тероризмі». У районі проведення спецоперації чути стрілянину і вибухи.

На місці перебуває близько 300 поліцейських, але операцію безпосередньо проводить спецназ антитерористичного департаменту МВС Грузії.

Жителів кількох кварталів евакуювали. Поки що офіційні особи нічого не повідомлялось про те, громадянами якої країни є підозрювані.