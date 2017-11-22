Російський оперний співак Дмитро Хворостовський помер у віці 55 років, повідомляє його родина.

У повідомленні на його сторінці у Facebook сказано, що після двох з половиною років боротьби з раком мозку оперний співак помер вранці 22 листопада в оточенні близьких у хоспісі біля свого будинку в Лондоні.

У червні 2015 року у співака діагностували пухлину мозку. Він пройшов кілька курсів хіміотерапії в одному з онкологічних центрів Лондона, після чого повернувся на сцену.

У кінці 2016 року його здоров’я погіршився. Останній публічний виступ він мав на концерті «Дмитро і друзі» на австрійському фестивалі Grafenegg у червні.

Віденська державна опера того місяця оголосила, що він скасував всі майбутні виступи.

Хворостовський, який народився в Красноярську в жовтні 1962 року, записав більше ніж 40 дисків.