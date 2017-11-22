У Запоріжжі робітники заводу пікетували мерію через мільйонні борги з зарплати

Біля будівлі Запорізької міської ради сьогодні близько сотні працівників підприємства «Запорізький завод високовольтної апаратури» повели мітинг.

Як розповіли учасники акції, вони зібралися біля міськради, щоб привернути увагу органів місцевої влади і правоохоронних органів до ситуації з невиплатою зарплати на їхньому підприємстві, заборгованість з якої, за їхніми словами, складає за два роки близько 13 мільйонів гривень.

«Хочемо донести до депутатів, що людям вже немає за що жити, вдягатися. Заборгованість по зарплаті двох років досягає – більше 13 мільйонів. Скільки можна терпіти? Суд вирішив, що завод винний нам зарплату. Ми подали всі свої позови до виконавчої служби. Те, що вона змогла забрати частину продукції, – люди отримали гроші. А все інше – вони не пускають ані виконавчу службу, ані людей і лише судяться…йде судова тяганина. Виконавча служба компенсувала близько 3 мільйонів гривень, і залишається 13 мільйонів. І сума зростає, бо не всі ще в суд подали», – розповів один з учасників мітингу, працівник «Запорізького заводу високовольтної апаратури» Володимир Цуканов.

Мітингувальники поспілкувалися з депутатами запорізької міськради, сесія якої сьогодні проходить у Запоріжжі, та передали представникам органу місцевого самоврядування своє звернення. Втім депутати зазначають, що проблема працівників «Запорізького заводу високовольтної апаратури» лежить поза їх сферою компетенції.

«По-суті так – це не сфера міськради, але давайте говорити, що це в місті і підприємство міське, жителі наші. Ми зараз на сесії це озвучимо в адресу прокуратури, податкової, бо те, що люди озвучують, там багато моментів таких кримінальних. Наше завдання підштовхувати правоохоронні органи, аби їх проблема була вирішена», – розповіла депутат Запорізької міської ради Ірина Костенко, яка спілкувалася з мітингувальниками.

«Запорізький завод високовольтної апаратури» є приватним підприємством, що займається виробництвом різних видів трансформаторів та комплектуючих до них.