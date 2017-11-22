КМДА: з китайською компанією підписали угоду про співпрацю щодо будівництва метро до Троєщини

У Київській міській державній адміністрації заявляють про підписання з китайською компанією угоди про співпрацю щодо реалізації проекту із будівництва метро до київського району Троєщина.

Як повідомляє прес-служба КМДА, угоду підписали мер Києва Віталій Кличко і заступник голови правління China Pacific Construction Group Го Уін.

За даними адміністрації, угода передбачає створення робочої групи із українських і китайських спеціалістів, яка розробить оптимальні технічні і фінансові рішення для реалізації проекту.

У КМДА вартість будівництва оцінюють у 2 мільярди доларів США, при цьому 85% від прогнозованої вартості проекту буде забезпечено за рахунок кредиту від китайських фінансових установ.

«Можливість залучення цього кредиту розглядається Україною із наданням державної гарантії на повернення кредитних коштів. Термін повернення кредиту – від 15 до 20 років. При цьому процентна ставка буде предметом переговорів», – сказав Кличко.

За даними КМДА, проект передбачає будівництво нової лінії метрополітену протяжністю майже 18 кілометрів з 13-ма станціями, передбачається, що термін будівництва – 5 років.

Про плани збудувати метро до житлового масиву Троєщина вже заявляють не вперше. У 2015 році Київрада виділяла 9,5 мільйона гривень на проектування метро на Троєщину, а загальна вартість будівництва оцінювалась у понад два мільярди доларів. Проте у 2016 році з’явилася інформація про зупинення планів будівництва гілки метро на Троєщину.

Ще в 1993 році було розпочате будівництво Подільського мосту, яким лінія метро мала перетинати Дніпро, але через кілька років будівництво припинили. Міст усе ще не збудували. Цього року міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що все ж планується добудова Подільсько-Воскресенського мосту, тривають пошуки інвестора.