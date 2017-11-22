Росія: Путін закликав готуватися до збільшення випуску військової техніки

Президент Росії Володимир Путін закликав підприємства країни незалежно від форм власності готуватися до збільшення виробництва військової продукції. Про це, як інформує сайт Кремля, він заявив під час наради з керівництвом Міноборони, оборонно-промислового комплексу, головами міністерств і регіонів.

«Здатність економіки швидко збільшувати обсяги оборонної продукції і послуг в потрібний час – одне з найважливіших умов гарантування військової безпеки держави. До цього повинні бути готові всі стратегічні і просто великі підприємства незалежно від форм власності», – заявив Путін.

Він доручив опрацювати «додаткові заходи щодо підвищення мобілізаційної готовності». Путін також зажадав підсумків за попередні роки із «модернізації виробничих потужностей, формування резерву матеріальних і технічних ресурсів, забезпечення перевезень військ».

Російський президент від військових і чиновників захотів, зокрема, звіту про підсумки осінніх військових навчань «Захід-2017», які проходили на території Росії і Білорусії. Згідно їхнім сценарієм, російські та білоруські війська протистояли армії вигаданих західних країн. У НАТО заявили, що маневри свідчать про підготовку Росії до «великої війни».

За даними російського Міноборони, в навчаннях «Захід-2017» взяли участь близько 13 тисяч осіб. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляв, що кількість військовослужбовців і географія навчань, значно перевищували зазначені Москвою параметри.