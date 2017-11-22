НБУ презентував монету на честь 100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу

Національний банк України презентував пам’ятну монети «100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу».

Як повідомила представник департаменту грошового обігу НБУ Вікторія Сузанська, цю пам’ятну монету номіналом 5 гривень в обіг ввели 17 листопада.

«НБУ уважно стежить за суспільно-політичним життям держави і з нагоди важливої події в історії кримськотатарського народу – першого Курултаю, національного з’їзду, який відбувся в листопаді 1917 року, випустив пам’ятну монету «100-річчя першого Курултаю кримськотатарського народу», – сказала Сузанська, яку цитує прес-служба Нацбанку.

У презентації, яка відбувалася в музеї грошей НБУ взяли участь, серед інших, голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, члени Меджлісу кримськотатарського народу.

Кабінет міністрів України 22 листопада затвердив план святкування 100-річчя з часу проведення Першого Курултаю кримськотатарського народу, який передбачає проведення урочистого засідання Верховної Ради 6 грудня.

Курултай кримськотатарського народу – національні збори, вищий представницький повноважний орган кримськотатарського народу.

У грудні 1917 року Курултай кримськотатарського народу затвердив національний прапор блакитного кольору, національний герб у вигляді золотої тамги кримських ханів і національний гімн.