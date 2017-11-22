МЗС Росії відправило Франції ноту через затримання бізнесмена Керімова

МЗС Росії відправило офіційну ноту французькій владі через затримання в Ніцці в рамках справи про ухилення від сплати податків члена Ради Федерації Росії, бізнесмена Сулеймана Керімова. Це сталося після того, як для роз’яснення ситуації російське зовнішньополітичне відомство викликало тимчасового повіреного у справах Франції.

Французька влада поки публічно не коментувала затримання Керімова.

У Кремлі пообіцяли підтримку законодавцю-мільярдеру.

«Статус сенатора і той факт, що він є громадянином Росії, є гарантією того, що ми, звичайно, будемо докладати всіх можливих зусиль для захисту його законних інтересів», – заявив 22 листопада речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Керімов, статки якого, за оцінками Forbes, становлять 6,3 мільярда доларів, був затриманий 20 листопада в міжнародному аеропорту Ніцци. Керімов представляє регіон Дагестан у верхній палаті парламенту Росії, Раді Федерації.

Західні ЗМІ повідомляли, що сьогодні він мав бути доставлений до суду, щоб відповісти на питання слідчого судді.

Більшість фінансових ресурсів Карімов отримує від контролю над найбільшим в Росії виробником золота «Полюс», володіння акціями калійного гіганта «Уралкалий» і будівельної компанії «ПИК Груп».