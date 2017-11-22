Росія, Туреччина та Іран домовилися організувати «конгрес» щодо Сирії

Росія, Іран і Туреччина домовилися організувати «конгрес» з участю сирійського уряду і опозиційних сил у спробі припинити шестирічну громадянську війну на Близькому Сході, заявив президент Росії Володимир Путін 22 листопада за підсумками тристороннього саміту в Сочі.

«Лідери Ірану та Туреччини підтримали ініціативу про скликання сирійського національного конгресу», – сказав Путін. За його словами, відповідна угода визначає пріоритетні сфери подальшої співпраці Росії, Туреччини, Ірану в рамках мирного врегулювання сирійського конфлікту.

За словами Путіна, лідери трьох країн доручили своїм дипломатам, силам безпеки і оборони працювати над організацією когресу, що, на його думку, буде першим кроком до встановлення «відкритого діалогу» між воюючими сторонами.

Президент Ірану Хасан Роугані заявив, що конгрес допоможе виробити нову конституцію Сирії. Передбачається, що на її основі в країні відбудуться вибори.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган додав, що в Сирію необхідно відкрити безперебійний доступ гуманітарної допомоги для нужденних, і що «необхідно домогтися значного прогресу у вирішенні політичних проблем».

Поки не зрозуміло, чим «конгрес» буде відрізнятися від двох паралельних раундів мирних переговорів (у Женеві і Астані – ред.) щодо війни у Сирії, в результаті якої загинули понад 310 тисяч людей.

Росія та Іран у сирійському конфлікті виступають на стороні президента Башара Асада, в той час як Туреччина і США підтримують різні групи повстанців, що борються проти його уряду. Учасником бойових дій є й екстремісти з угруповання «Ісламська держава», що протистоїть іншим сторонам.

Телеканал «Аль-Арабія» 22 листопада повідомив, що проект комюніке сирійських опозиційних груп, що зібралися в Ер-Ріяді, вимагає повалення Асада до початку будь-якого перехідного періоду. Хоча деякі члени сирійської опозиції припустили, що комюніке може відмовитися від згадки про Асада, а це, у свою чергу, може послабити попередні вимоги – що він не відіграватиме жодної ролі у перехідний період.

Сирійські опозиціонери зібралися в Саудівській Аравії, щоб створити єдиний представницький орган для нового раунду переговорів під егідою ООН в Женеві 28 листопада.