Тіллерсон назвав дії влади М’янми щодо мусульман-рохінджа «етнічною чисткою»

Сполучені Штати заявили, що дії влади М’янми щодо мусульманської меншини рохінджа в північному штаті Ракхайн є «етнічною чисткою». Це одна з найбільш жорстких заяв Вашингтона, висловлена 22 листопада держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, у зв’язку з насиллям, що призвело до втечі понад 400 тисяч біженців рохінджа до сусідньої Бангладеш.

«Після уважного і ретельного аналізу доступних фактів є зрозумілим, що ситуація в північному штаті Ракхайн є етнічною чисткою проти рохінджа», – сказав Тіллерсон, який минулого тижня відвідав М’янму.

Він також додав, що «жодна провокація не може виправдати жахливі звірства, які відбулися».

«Уряд М’янми і сили безпеки повинні поважати права всіх людей в межах своїх кордонів і притягати до відповідальності тих, хто цього не робить», – заявили у Держдепартаменті. Там додали, що США стежитимуть за ситуацією із ймовірністю застосування санкцій.

Чимало представників мусульманської меншини рохінджа почали тікати з М’янми 25 серпня, коли військові влаштували розгін в Ракхайні після нападу підозрюваних бойовиків рохінджа на армійські бази і поліцейські пункти, в результаті чого 12 співробітників служби безпеки загинули. Армія заявила, що вбила близько 400 підозрюваних бойовиків. Уряд М’янми заявляє, що його дії спрямовані не проти цивільних, а проти бойовиків.